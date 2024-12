Getty Images

Probabilmente nesssuno lo avrebbe ipotizzato a inizio stagione ma, con calcio d'inizio alle 20.45 allo Stadio Olimpico nella capitale è oggi a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Entrambe le squadre hanno cambiato allenatore durante la sosta conche sono subentrati rispettivamente a Ivan Juric (a sua volta subentrato a De Rossi) e Luca Gotti. Entrambe le squadre si trovano oggi due punti sopra la terzultima posizione in classifica occupata dal Como, ma il momento mentale è differente per le due squadre. I salentini arrivano infatti dal pareggio ottenuto contro la Juventus in extremis, i romanisti dal pesante ko contro l'Atalanta dell'ex Zaniolo.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala. All: RanieriLECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Jean; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Rebic. All: GiampaoloPartita: Roma-LecceData: sabato 7 dicembreOrario: 20.45

