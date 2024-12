Roma, Mancini: "Siamo in ritardo in Serie A per colpa nostra"

Getty Images

Dopo il successo per 4-1 sul Lecce, uno dei protagonisti del successo della Roma di Claudio Ranieri, Gianluca Mancini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale.



RITORNO ALLA VITTORIA - “Siamo in ritardo in campionato per colpa nostra. Tutte le partite sono importanti e contano solo i tre punti. Stasera era importante vincere e lo abbiamo fatto”.



TANTE RISPOSTE - “Sono d’accordo. Da Napoli a oggi si sono visti miglioramenti e dobbiamo continuare così. Le partite sono sempre difficili, si può perdere o vincere con chiunque”.