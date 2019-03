Il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Spal:



Com’è fare il DS senza la certezza del quarto posto?



"Si lavora con la stessa professionalità, consapevoli comunque che quando aprirà il mercato i segnali saranno più chiari. Ma questo non cambia le strategie della Roma, che saprà essere competitiva comunque. L’ipotesi di non arrivare in Champions League in questo momento non la vogliamo considerare."