Roma-Milan, quando si gioca: data, ora e info sui biglietti

La Roma è stata sorteggiata con il Milan ai quarti di finale in Europa League. Chi passa il turno in semifinale trova la vincente di Bayer Leverkusen-West Ham.



QUANDO SI GIOCA - Giovedì 11 aprile 2024 il Milan ospiterà la Roma a San Siro nell'andata dei quarti di finale di Europa League, il ritorno si giocherà il 18 aprile 2024 allo Stadio Olimpico di Roma. Le semifinali sono previste il 2 maggio (andata) e il 9 maggio (ritorno). La finale si giocherà mercoledì 22 maggio 2024, all'Aviva Stadium di Dublino (Irlanda).



A CHE ORA SI GIOCA - Non sono ancora stati resi noti gli orari delle due partite, andata e ritorno: si attendono comunicazioni dalla UEFA.



BIGLIETTI E PREZZI - Si attendono comunicazioni per quanto riguarda la data di vendita e i prezzi dei biglietti.



DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI - Ecco i punti vendita:

SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM

CONTACT CENTER AS ROMA (solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30).

PUNTI VENDITA VIVATICKET

PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (eventualmente solo il giorno della partita) - Viale delle Olimpiadi, 61.