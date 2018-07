Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera la Roma avrebbe intenzione di risolvere in tempi brevi la questione legata al rinnovo di Alessandro Florenzi. I giallorossi si sono spinti a 3 milioni più bonus a stagione, ma il giocatore è tentato da Inter e Juventus, che offrono dai 4 milioni a salire. Monchi vorrebbe mettere un punto alla vicenda entro e non oltre l'inizio della prossima stagione, quando cioè la squadra si radunerà per il ritiro estivo.