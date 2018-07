Non solo Daniel Fuzato. Durante i colloqui con il Palmeiras per il portiere 21enne, costato 500mila euro alla Roma con una percentuale sulla futura rivendita, Monchi ha affrontato anche altri discorsi di mercato in ottica futura. In particolare il direttore sportivo giallorossomirin, secondo quanto appreso da Asromalive.it, ha orientato il proprio mirino sull'attaccante di proprietà del Palmeiras Roger Guedes. Durante i colloqui con Alexandre Mattos, il dirigente spagnolo si è garantito una corsia preferenziale per l’attaccante 21enne. Esploso durante il suo prestito all’Atletico Mineiro, che scadrà a dicembre, la punta è il capocannoniere del campionato brasiliano. I suoi 9 gol e 3 assist hanno attirato le attenzioni del calcio arabo, ma la priorità del ragazzo resta l’Europa. Monchi, intanto, si è garantito una sorta di opzione che gli consentirà di essere informato sulle offerte degli altri club per il ragazzo