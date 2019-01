Riccardi è il gioiello più prezioso del settore giovanile e, come tale, i dirigenti – come riporta “Il Tempo” – hanno intenzione di blindarlo. Se n’è accorto al volo anche Di Francesco, che lo fa allenare spesso con i «grandi», lo ha fatto esordire l’anno scorso nell’amichevole con la Chapecoense e lo ha portato in panchina col Benevento e diverse volte in questa stagione. In mezzo a trattative più o meno reali di questo mercato di gennaio appena aperto, quella per il rinnovo del capitano della Primavera è seria e sta impegnando non poco Monchi.