A mercato chiuso, a fare notizia per la Roma è il ds Monchi. “Ho una clausola rescissoria” ha svelato l’ex Siviglia durante un intervento Radio a El Partitazo de Cope. Una novità che non era ancora venuta alla luce, e che potrebbe far gola ai tanti club che vigilano su di lui. Uno di questi è il Barcellona, ma è proprio il ds ad allontanare possibili pensieri di addio: “Non c’è niente, penso solo alla Roma. Il presidente Pallotta ha fiducia in me, io penso al momento della squadra”. Monchi ha un contratto fino al 2021 con la Roma.