L'analisi di, allenatore della Roma, a Sky Sport dopo la sconfitta con lo Slavia Praga. "Risultato meritatissimo per loro nel senso positivo, meritatissimo per noi nel senso negativo. Non mi è piaciuto niente. Ho già parlato con i calciatori nello spogliatoio che è una cosa che non faccio mai. Rimarrà fra di noi quello che ho detto io, voglio essere onesto e giusto con i ragazzi dello Slavia che hanno meritato"."Non ha funzionato niente, dal punto di vista individuale sono stati pochissimi i calciatori con l'atteggiamento giusto che piace a me. Da parte di tanti calciatori ho visto un atteggiamento non corretto per una partita seria. Non voglio parlare molto di più perché ho già parlato con i giocatori"."Sono cose completamente isolate, quando tu hai qualche giocatore che è in una situazione difficile cerchi di pensare alla prossima partita. Non significa che la partita importante non era quella di oggi, è stata una partita orribile. Potevamo segnare l'1-1 però meritiamo il peso della sconfitta"."Mi aspettavo queste difficoltà, abbiamo preparato la partita con le limitazioni che abbiamo lasciando fuori Cristante e Dybala. Quello che mi è piaciuto è Bove, un ragazzino di vent'anni e uno solo non può farti vincere la partita. Tutti meritiamo la sconfitta tranne Bove".Poi in conferenza:"Impossibile. Roma è veramente speciale per me ma al di là di questo per come vivo la mia professionalità non c’è nessuno che vive il derby più di me. È invece possibile che qualche giocatore non abbia la mia stessa professionalità. Ho lasciato fuori Dybala che aveva bisogno e Cristante che fa 12 chilometri a partita, ma non è che pensavo al derby. La partita importante era oggi, abbiamo perso tutti i duelli, i nostri difensori sembravano attaccanti dello Slavia. Sono super super dispiaciuto, se vinciamo il derby non dimentico questa serata. E' anche colpa mia perché sono l'allenatore. Non abbiamo fatto niente. Niente. Loro hanno giocato nello stesso modo della prima partita, ma non ci sono riusciti perché noi c’eravamo. Dovevamo giocare con Zalewski quinto ed El Sharaawy davanti, ma è ridicolo parlare di questo. Abbiamo sbagliato tutte le cose basiche, duelli e prima palla. L'unico che li ha fatti è stato Bove. Chi è colpevole? Io. Me lo devo assumere. Per gli scaramantici: Bodo nella prima, Ludogorets nella seconda stagione e oggi qui. Ma io non sono scaramantico però qualcuno si. Ogni stagione al girone facciamo una partita di questo livello"