Roma-Napoli formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Roma - Napoli in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Da Napoli a… Napoli. Proprio contro i partenopei era iniziato il Ranieri ter e in quel caso la Roma uscì sconfitta per 1-0 contro la formazione di Antonio Conte. Sono passati più due mesi e i giallorossi hanno finalmente abbandonato le zone basse della classifica. I partenopei invece guidano la Serie A e hanno la possibilità di tenere ancora a +3 l’Inter.

: Roma-Napoli: domenica 2 febbraio 2025: 20.45: Dazn: Dazn: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Koné, Paredes, Angeliño; El Shaarawy, Angelino; Dybala, Dovbyk.. Ranieri: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.. Conte.LE ULTIME DAI CAMPI - Tutti a disposizione di Claudio Ranieri che dopo aver strappato il pass per i playoff di Europa League potrebbe optare per qualche cambio. Possibile staffetta sulla destra e spazio a El Shaarawy. Conte non avrà a disposizione Olivera. L’unico dubbio di formazione è in difesa con Juan Jesus in vantaggio su Buongiorno.

La partita tra Roma e Napoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.Per vedere Roma-Napoli in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

a telecronaca sarà di Ricky Buscaglia, con il commento tecnico affidato ad Massimo Ambrosini.