Europa League, la Roma contro il tabù Porto ai sedicesimi: equilibrio in quota. Lazio, sfida alle inglesi per il titolo

AFP via Getty Images

Sorteggio non proprio fortunato per laai sedicesimi di finale di. Gli uomini di Claudio Ranieri si troveranno davanti il tabù Porto, fatale per i giallorossi nei due precedenti europei dei preliminari di Champions League 2016-2017 e negli ottavi del 2019. Le due squadre hanno avuto un cammino quasi identico nel grande girone unico del torneo e i bookie si aspettano una sfida equilibrata: le quote del testa a testa le vedono pari a 1,90 su Sisal. Portoghesi invece favoriti nella gara di andata che si giocherà il 13 febbraio allo Stadio Dragao: segno «1» a 2,15 su, con il pareggio a 3,35 e il colpo esterno romanista – mai vincenti in casa del Porto – a 3,30 volte la giocata.

– I betting analyst hanno comunque fiducia nella Roma, quinta nella lavagna per la conquista della coppa, offerta a 12 contro il 25 dei rivali portoghesi. Davanti ai giallorossi, a 7,50, l'Athetic Bilbao e soprattutto la Lazio, vincitrice del girone unico e pronta a lanciare la sfida alle inglesi Manchester United e Tottenham, in pole a 5,50 e 6.