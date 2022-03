Per un Sergio Oliveira che resta c'è un Maitlan-Niles destinato a ripartire. Il laterale inglese ha deluso sia quando è stato schierato a destra sia a sinistra e con ogni probabilità non verrà riscattato dai giallorossi che lo hanno preso in prestito a gennaio. Maitland-Niles farà ritorno all'Arsenal ma non per restarci visto che anche a Londra era poco considerato. Una sua permanenza con i Gunners infatti resta complicata, e sarebbero tanti i club di Premier League alla finestra come riportano oggi alcuni media inglesi tra cui il Mirror.