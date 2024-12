Roma-Parma LIVE le formazioni ufficiali: Hummels c'è, tridenti per Ranieri e Pecchia

Getty Images

La domenica disi apre con quello che è a tutti gli effetti, per ora, uno scontro per la salvezza. Laospita il: le squadre disi affrontano nelI giallorossi tornano in campo dopo la vittoria incontro lae il ko di: puntano a scappare presto dalle zone basse della classifica e, per farlo, devono battere una squadra che spesso ha dato fastidio alle big. Gli emiliani sono divisi da un punto in classifica dae compagni e hanno incassato una brutta sconfitta interna con il. Ranieri non recuperamaci saranno.ha persoche si aggiunge, tra gli indisponibili, a

Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; DovbykSuzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Hernani; Man, Haj, Almqvist; Bonny