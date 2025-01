Roma, Pellegrini ai saluti nonostante il gol nel Derby? Il parere dei bookies

Getty Images

Quote Calciomercato: Roma, Pellegrini resta o parte? Il parere dei bookies

E se un gol potesse cambiare le sorti del proprio destino? E’ questa la situazione legata a Lorenzo Pellegrini, l’uomo più discusso in casa Roma sia per le sue prestazioni, sia per un possibile e molto probabile trasferimento in un altro club a gennaio. Almeno fino alla sera del derby.. Un gol pesante, nel derby, per il vantaggio della ‘sua’ Roma. Il centrocampista della Roma interessa a tante squadre e farebbe comodo a chiunque se è il giocatore visto domenica sera. In questo approfondimento analizzeremo iÈ un argomento tanto trattato nella Capitale quello riguardante Lorenzo Pellegrini. E non può che essere così, visto che il centrocampista è il capitano dei giallorossi. Lorenzo ha sempre dichiarato di voler agire nel bene della Roma, sia in caso di permanenza che di addio. Adesso la situazione è diversa: Pellegrini si è riavvicinato all’ambiente e ai suoi tifosi e, senz’altro, sentirà più fiducia nei suoi mezzi.. Possiamo trovare le quote sia su Goldbet che su Lottomatica a 1.50. Una quota che avvicina sensibilmente Pellegrini alla separazione con la Roma ma le sensazioni, dopo il gol, sono più che contrarie.

Il nostro parere sulla situazione di Pellegrini e la Roma

Visto l’avvio deludente della Roma in campionato, crediamo che i giallorossi debbano ripartire da figure che hanno Roma dentro di sé. Da questo nasce la scelta di riportare Ranieri sulla panchina, un uomo che rappresenta a pieno il significato di ‘romanismo’. Lo stesso discorso vale per Lorenzo Pellegrini. Nato a Roma e tifoso della società capitolina, potrebbe essere uno dei protagonisti nel girone di ritorno.In caso contrario, andrebbe a rinforzare e non poco il reparto di centrocampo di qualsiasi club di Serie A. Il mese di gennaio è imprevedibile, ma la sensazione è che in questo racconto, ci possa essere un lieto fine.