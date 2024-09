Roma, Pellegrini vuole rilanciarsi: dalle critiche alle voci di mercato, cosa cambia con Juric

Getty Images

Nella capitale c'è un filo conduttore che lega la Roma ai suoi capitani. Da Di Bartolomei in poi: Giannini, Totti, De Rossi. Florenzi. Stop.. Anzi, in un momento complicato come quello che stanno vivendo i giallorossi, con l'esonero proprio di De Rossi e l'arrivo di Ivan Juric al suo posto, il classe '96 è uno dei giocatori più criticati.- Pellegrini ha un contratto in scadenza a giugno 2026, dopo i momenti complicati vissuti con Mourinho durante i quali non riusciva a rendere al meglio, con De Rossi è diventato un intoccabile dentro e fuori dal campo: quasi sempre titolare,. Da capire, ora, come vorrà gestirlo Juric: in campo può fare sia la mezz'ala che il trequartista, nello spogliatoio può diventare un punto di riferimento per i giovani e i nuovi, facendo capire loro l'appartenenza alla Roma.

- A complicare il rendimento di Pellegrini negli ultimi due anni sono stati anche alcuni problemi fisici di troppo che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio., solo voci e rumors di mercato. Ora il capitano giallorosso volta pagina e vuole ripartire da zero, mettersi alle spalle tutte le critiche e dimostrare sul campo il suo valore. In una nuova Roma, con Juric in panchina.