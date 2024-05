Roma, per l'attacco spunta anche Guirassy

27 minuti fa



La Roma è alla ricerca del numero nove. Oltre al sogno David uno dei profili monitorati con grande attenzione è Guirassy: 28 gol in altrettante partite con lo Stoccarda. Centravanti diverso da Lukaku, che cerca la profondità e che può giostrare anche come seconda punta. Ha un contratto che scade nel 2026 (il Milan lo ha già sondato) ma una clausola rescissoria di 17,5 milioni che lo rende molto appetibile. È uno dei profili monitorati, non l'unico come detto. Piace infatti anche Pavlidis ed è stato proposto Banza.