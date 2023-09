Dopo una serie di prestazioni negative, anche Rui Patricio è finito sul banco degli imputati a seguito delle prove non impeccabili contro Verona e Milan. Il portoghese è in scadenza di contratto e la Roma lavora già al suo successore. Uno dei nomi sulla lista del club giallorosso già per gennaio è quello di Michele Di Gregorio, portiere del Monza (con cui ha un contratto fino al 2027) già seguito la scorsa stagione. Ci sarebbero già i primi contatti col club lombardo.