Roma, Ranieri conferma l'interesse per Lucca: "Lo stiamo seguendo": la posizione dell'Udinese

Al termine della sfida vinta dallaper 2-1 in rimonta sull', l'allenatore dei giallorossiha parlato ai microfoni di DAZN e rivelato un'importante notizia di mercato, con protagonista uno dei marcatori della partita:. Queste le dichiarazioni del tecnico romano: "​".- La dirigenza del club giallorosso si sta muovendo da ormai diversi giorni in cerca di un nuovo innesto da affiancare ad Arteme la pista che porta al talento italiano di proprietà dei friulani si sta scaldando sempre di più.

- Come riportato da Il ​Messaggero,. Tuttavia, Ghisolfi starebbe lavorando a un’operazione in, che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Nel post-gara, poi, il direttore tecnico bianconeroha parlato così della situazione: "Lucca è un grande centravanti e non mi stupisce l’interesse della Roma.".