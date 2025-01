Udinese-Roma, le pagelle di CM: Pellegrini torna a sorridere. Dovbyk glaciale. Si salva Lucca

Getty Images

La Roma torna a vincere in trasferta dopo 9 mesi. Decidono Pellegrini (protagonista in. negativo nel primo tempo) e Dovbyk. Bene anche El Shaarawy che entra nel secondo tempo e conquista il rigore. Lorenzo Lucca è tra i migliori dell'Udinese e manda un messaggio per il mercato5,5 – Nega il gol a Rensch con una super parata al 25’. Nella ripresa è protagonista in negativo sul fallo su El Shaarawy che porta al secondo rigore per la Roma.6 – Attento in difesa. Poco preciso quando si spinge in avanti sbagliando un paio di cross6 – Lotta tutta la partita con Dovbyk riuscendo spesso e volentieri a contenerlo.

SV – La sua partita dura solamente 5 minuti: è costretto al cambio per un infortunio al ginocchio (dal 7’5,5: dal suo tocco di braccio nasce il rigore per la Roma)5,5– Si fa vedere poco sulla fascia. Pensa più a contenere Angeliño (dal 77’ Sanchez:6 – Al 10’ non sfrutta un errore di Koné e sbaglia il passaggio decisivo per Lucca. Poi confeziona l’assist per Lucca (dal 66’ Ekkelenkamp 6)5.5 – Tanti errori in mezzo al campo e poco preciso rispetto alle precedenti uscite. Dopo il giallo per un fallo su Dovbyk viene sostituito (dal 66’5.5: non cambia la partita e prende anche un giallo)

6 – Sempre in pressing sui giocatori avversari e nel primo tempo fa ammonire Celik. Nella ripresa ruba un pallone a Mancini ma in area di rigore sbaglia tutto e non serve Thauvin (dal 77’ Pafundi SV)6 – Spinge tanto sulla fascia, ma è poco preciso in fase offensiva6 – Entra in tutte le azioni offensive dell’Udinese. Sempre nel vivo del gioco. Si infuria con Payero che non gli serve il pallone del possibile 2-1.7 – Fa a sportellate con Mancini fin dall’inizio della partita. Al 38’ trova il gol del vantaggio con una bella girata in area di rigore. Il migliore in campo

5,5 – L’Udinese punge poco davanti e paga diversi errori. Nel secondo tempo gestisce male il vantaggio6 – Incolpevole sul gol di Lucca. Attento sulle poche conclusioni dell’Udinese5 – Ancora schierato braccetto, ma il turco continua a convincere poco. Dopo 20 minuti si prende un giallo per un fallo su Payero dopo un controllo sbagliato. Fuori dopo appena 45 minuti (dal 46’6: la sua presenza in attacco dà una mano a Dovbyk. Da una sua giocata arriva l’azione del secondo rigore)6 – Lotta con Lucca ed è spesso attento. Nella ripresa si addormenta e deve ringraziare Payero che sbaglia in area di rigore.

5.5 – Torna a Udine dopo lo spavento della passata stagione. Al 25’ ha la palla del vantaggio ma spara fuori. Commette diversi errori non da lui.6.5 – Prima da titolare per l’olandese e sfiora il gol al 25’. Un grande intervento di Sava gli nega la gioia della rete. Buona la prima (dal 70’6: entra bene in partita)– Spaesato in mezzo al campo, al 30’ sbaglia un gol facile di testa. Un'altra prestazione opaca dopo quella di Alkmaar– Da un suo errore nasce una potenziale occasione per l’Udinese, poi Lovric sbaglia tutto. Lotta in mezzo al campo come al solito, ma forse ha bisogno di un po’ di riposo.

6– La brutta prova in Olanda sembra già un lontano ricordo. Sulla sinistra è sempre tra i più propositivi e regala una palla d’oro a Pisilli che però non riesce a segnare.6 – Titolare a sorpresa. Si dà da fare sulla trequarti, poi nel secondo tempo viene spostato a tutta fascia (dal 58’6.5: decisivo nel rigore del 2-1 ed è prezioso in difesa)6,5 – Torna titolare dopo la panchina in Olanda. Altra chance, l’ennesima, concessa da Ranieri ma delude ancora. La punizione del gol nasce da un suo fallo, poi scivola in occasione del cross e non riesce a fermare Lucca. Nella ripresa parte con un altro piglio: si procura il rigore e lo realizza (dall’80’SV)

7 – Lotta contro Bijol ed è bravo a lavorare di sponda. Ma viene lasciato troppo solo nel primo tempo. Nella ripresa Ranieri, anche per questo, inserisce Shomurodov. È glaciale dal dischetto in occasione dell’1-2 (dall’80’SV)Nel primo tempo la Roma non va, ma la ribalta anche grazie ai cambi.