Roma, Ranieri fa retromarcia sull'espulsione di Hummels: "E' stata forzata"

AFP via Getty Images

Claudioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari. Il mister ha fatto un dietrofront sulla questione del cartellino rosso dato ad Hummels: "Espulsione forzata". Giovedì l'aveva definita 'chiara e netta'. Di seguito la conferenza stampa integrale:"Prima di iniziare volevo tornare sul discorso dell’espulsione di Hummels. Avevo visto le immagini da un telefonino e non avevo visto bene. Ci può stare l’espulsione ma è stata forzata. Non ci sono tutti e 4 i parametri per dire che era una chiara occasione da gol. È stato severo, poteva anche dare il giallo. In una gara come Real-Bayern Monaco avrebbe dato il giallo, pazienza. Ma Turpin lo vorrei sempre, mi piace come arbitro. Ma questo è il calcio, non facciamo il vittimismo. Di solito non parlo mai dopo le partite di coppa ma Cagliari è una città particolare. Mi ha dato i natali da allenatore e ci tenevo a ridirlo".

"Il futuro è domani e faremo un ragionamento. Ho a disposizione 26 giocatori, per voi fa notizia per me no. A me dà l’opportunità di cambiare in corsa. Giocavamo contoi una squadra che sapevamo che ci avrebbe attaccato e dopo 10 minuti cambia tutto. Sono giocatori fortissimi che sono nella mia mente per fare forte la Roma. Non c’è nessun problema per me e notizia per voi"."L’ho cambiato quando ho ritenuto giusto cambiarlo. Ho lasciato Dybala perché mi poteva fare da punto di riferimento avanzato cosa che Dovbyk non riusciva a fare. Mi aspetto tanto da lui, ma deve decidersi. Deve reagire, far vedere che giocatore è. Credo in lui però lui deve credere in. Noi. È un dare e avere".

"Ma se c’è qualcosa ve lo vengo a dire? Aspettate la fine del campionato e vedrete la scelta del campionato. Io non cambio idea. Il focus deve essere sulle 10 partite. La cosa più importante per la società e per i tifosi. Ne abbiamo 5 fuori e 5 in casa, col derby che è all’Olimpico. Giochiamo alla morte e raccoglieremo i punti che sapremo meritarci"."Abbiamo un modus di giocare aggressivo, con determinazione. Lui pensa al gol io alla prestazione. Se non mi fa la prestazione e non mi fa il gol inizio a pensare. Io chiedo sempre la prestazione, so che non possono stare al 100% sempre. Se non mi dai né la prestazione né il gol non va bene. Deve lottare, non credo che non si sia arreso ma me lo deve dimostrare in partita e negli allenamenti. Se si arrende ho altri 25 giocatori da far giocare".

"Non ho parlato con nessuno"."Si è scusato subito con la squadra ed è dispiaciuto. Ho chiesto alla squadra di reagire, va dimenticato tutto sia le cose buone che quelle fatte male. Dobbiamo stare sul pezzo, il Cagliari è una squadra ben quadrata. Vogliono salvarsi e arriveranno col coltello tra i denti"."Dybala non sta al 100%. Per me è un punto fermo del prossimo anno. Quando sta bene la Roma è differente, l’ho già detto. Quando gioca e sta bene vale il prezzo del biglietto perché fa delle giocate che altri non fanno. Andrà in nazionale".

"Non ci sarà la stessa alternanza vista nelle ultime settimane ma ci saranno formazioni differenti in base alla patita. Adesso potremmo lavorare tutti i giorni. Non possono essere tutti in piena forma per tutto il campionato. Sta a me vedere queste cose, se far giocare un giocatore l’ultima mezz’ora o farlo giocare un’ora"."Stiamo marcando a uomo, avevo predisposto degli uomini alti per controbattere la bravura dell’Athletic, ma non è stato possibile nel corso della partita».