AFP/Getty Images

Roma, Ranieri: "Mi hanno chiamato dopo una grossa grandinata"

Redazione CM

15 minuti fa



Alla fine torna Sir Claudio. Ranieri ha accettato, per la terza volta, di tornare alla Roma per sollevare i giallorossi dall'attuale dodicesimo posto in classifica. La situazione, dopo la sconfitta con il Bologna, ha portato la dirigenza a esonerare Ivan Juric e a prendere Ranieri che è intervenuto in occasione del Bibenda 2025, serata in cui si sono premiati oltre 700 vini con i 5 grappoli.



Ranieri, sommelier di eccezione, ha parlato del momento della Roma: "Mi hanno chiamato dopo una grossa grandinata, e voi sapete quanto lavoro e quanta passione ci vuole per rimettere a posto un territorio del genere. Curerò i giocatori con lo stesso amore che voi usate per i grappoli d’uva dopo una brutta burrasca”,