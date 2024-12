Getty Images

L'allenatore della Romaè scuro in volto, quando deve commentare la sconfitta dei giallorossi per 0-2 in casa del Como. Per la squadra di Fabregas sono state decisive le reti di Gabrielloni e Nico Paz: "Hanno avuto più voglia di vincere - ha detto il tecnico ai microfoni di Sky - al momento della punizione abbiamo sbagliato, non possiamo fare un errore del genere.. Forse c'è un po' di stanchezza, ma a me non piace trovare scuse. Mi aspettavo qualcosa di più nel primo tempo".

- "Non è ancora al 100%,in area nel primo tempo, ma nella ripresa non ci siamo riusciti. Dovbyk va lasciato crescere - ha continuato Ranieri a Dazn - ci darà delle soddisfazioni".- "Ha perso troppi palloni, gliel'ho detto. Deve giocare a uno o due tocchi. Alcune volte l'ha fatto, altre meno".- "Sono soddisfatto del lavoro della squadra,".- "Mi sembra prematuro, la risposta è stata positiva ma con qualche incertezza. Adesso dobbiamo reagire e passare il turno in Coppa Italia (contro la Sampdoria, ndr)".