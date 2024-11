Roma, cosa pensa Ranieri di Soulé

32 minuti fa

1

Claudio Ranieri è tornato alla Roma: l'allenatore è pronto a riprendersi questa "gatta da pelare" per la terza volta nella sua carriera. Troverà una squadra sfiduciata e invischiata, a sorpresa, nei bassifondi della classifica di Serie A. E il primo banco di prova sarà subito ostico con la trasferta di Napoli. L'allenatore romano e romanista dovrà rivitalizzare molti dei giocatori più importanti del club che stanno vivendo momenti complicati, con Matias Soulé in primis.



LE SUE PAROLE - L'ex Frosinone, pagato in estate oltre 25 milioni di euro, ha segnato solo 1 gol finora: urge riscattarsi. Di lui, Ranieri aveva parlato in toni entusiastici dopo averlo affrontato nella passata stagione, quando i ciociari vinsero per 3 a 1 contro il suo Cagliari grazie anche a un gol su punizione dell'argentino.. "Quando hai campioni come Soulé, che calcia come Maradona o Zico, devi soltanto applaudire. Questo è il bello per chi viene allo stadio e paga il biglietto. Quando subisci una giocata del genere applaudi, tra l'altro era difficilissima perché era molto vicino all'area di rigore, scavalcare la barriera è complicato. Chi ha questi campioni se li tiene o li ricerca. Lo avevamo schermato bene, cercando di non farlo andare in possesso palla oppure chiudendolo. Ma quando la palla è ferma non puoi fare nulla. È stato bravo all'andata e lo è stato anche oggi".