Roma a un passo da Rensch: tutti i dettagli

ANP/AFP via Getty Images

Lasta per piazzare il primo colpo del mercato invernale. Rensch è ad un passo dai giallorossi. La distanza tra i due club è minima e i giallorossi possono chiudere la trattativa per poco più di 4 milioni di euro. L’Ajax vuole prima trovare il sostituto e in pole c’è Vagiannidis del. A nulla è servita l’opposizione del tecnico Farioli che mercoledì aveva detto scherzando: “Chiuderemo l’aeroporto”. Domani è attesa la fumata bianca e il calciatore può arrivare nel week end nella Capitale. Contratto fino al 2029 a 1.2 milioni a stagione.non sembra rientrare nell’affare. Infatti, Ghisolfi aveva proposto anche il giovane terzino svedese (che ha offerte in Svezia) ma per ora resta a Roma.

- Devyne Fabian Jairo, noto semplicemente come Devyneè un terzino destro a tutta fascia, ma in carriera ha anche disputato 62 partite come difensore centrale. Fa della velocità il suo punto di forza e dopo una vita passataora rischia di salutare. Entra nel settore giovanile della squadra olandese a soli 13 anni e nella stagione 2019-20 viene nominato miglior giocatore dell'intero settore giovanile del club vincendo il Trofeo Abdelhak Nouri. In questa stagione ha realizzato un gol e creato 4 grandi occasioni per i compagni. Ha il 90% di precisione dei passaggi nella propria metà campo e l’84% in quella avversaria. È anche nel giro della nazionale olandese e nel suo palmares figurano due campionati olandesi e una coppa dei Paesi Bassi.