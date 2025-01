GETTY

Inter, Frattesi ha deciso: vuole la Roma

17 minuti fa



Davide Frattesi è e resta il caso di mercato più scottante di questa sessione invernale di casa Inter. Il centrocampista ex-Sassuolo è scontento del minutaggio che gli sta concedendo Simone Inzaghi e ha chiesto al suo agente di trovare una soluzione in questa finestra di calciomercato.



Napoli e Roma sono i due club che stanno provando a trovare una soluzione con l'Inter che continua a chiedere una valutazione di non meno di 45 milioni di euro per il suo cartellino, con formule e idee completamente differenti.



Il giocatore però, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha espresso la sua preferenza e ha scelto che la sua priorità è quella di tornare a vestire la maglia della Roma. L'affare è complicatissimo perché i giallorossi non vanno oltre l'offerta di prestito con diritto di riscatto e in quest'ottica, considerando anche l'emergenza a centrocampo che sta attraversando l'Inter, un affare è possibile soltanto last minute ovvero dopo il 29 gennaio e dopo l'ultima giornata della super Champions League.