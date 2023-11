Un occhio al campo, l'altro al contratto di Josè Mourinho: scadenza 30 giugno 2024.. Quando gli chiedono se rimarrà lui non si sbilancia, i contatti con la società sono continui ma il tema del rinnovo non è stato ancora affrontato. Mou non ne fa una questione di soldi, altrimenti avrebbe accettato le proposte arrivate in estate dall'Arabia; piuttosto, il tecnico chiede garanzie tecniche e un mercato all'altezza. Per capirci, vorrebbe altri colpi alla Dybala e alla Lukaku.- La Roma non vuole restare scoperta se Mourinho dovesse decidere di andare via, per questo si sta guardando intorno per valutare anche altri profili., dopo una stagione sulla panchina della Primavera del Monza è stato promosso alla guida della prima squadra a settembre scorso: l'ha presa all'ultimo posto, si è salvato con 6 giornate di anticipo. E a fine stagione è arrivato anche il rinnovo fino a giugno 2024. Proprio come Mourinho.- Palladino è un'intuizione vincente del Monza con coraggio ha dato fiducia a un allenatore giovane e italiano che oggi è in rampa di lancio. Chi a fine stagione cambierà allenatore penserà anche a Palladino, e la Roma in questo senso è il club che più sta apprezzando il suo lavoro. I biancorossi sanno che possono perderlo e, due anni in più di Palladino e un percorso simile con la promozione dalla Primavera alla prima squadra del Genoa.- Roma-Monza asse di mercato che potrebbe attivarsi già a gennaio. I giallorossi infatti stanno cercando un difensore centrale eche preferirebbe lui ad altri più giovani come Dragusin (il secondo nella lista) e Pirola. A fare muro però è il Monza su richiesta di Palladino, che non vorrebbe privarsi di un giocatore così importante a metà stagione. Ma forse, tra un anno, potrebbe ritrovarselo proprio in giallorosso.