Roma, si infiamma il mercato: dopo Soulé i bookie spingono per il centravanti, Sorloth e David in pole

NTB Scanpix/AFP via Getty Images

Laaccelera sul mercato. Con l’affarein chiusura, il prossimo obiettivo dei giallorossi è il centravanti. Abraham è ancora incerto della sua permanenza e al momento sembrano due i nomi evidenziati sul taccuino di Ghisolfi:del Villareal edel Lille, entrambi offerti a 2,50 su Better e. Viaggiano più o meno al doppio della quota i nomi provenienti dalla Serie A: il trasferimento in giallorosso di Mateo Retegui è in lavagna a 4, mentre Andrea Pinamonti si gioca a 5. Proposto a 5 anche lo svincolato Depay, più lontano a 10 Mauro Icardi.