Roma, sondaggio Galatasaray per Soulé: la situazione

Calciomercato

attiva in questa finestra di mercato, in entrata () ma anche in uscita () e tra le situazioni da monitorare c'è quella di, per cui spunta una nuova pretendente: ilIl fantasista argentino classe 2003 arrivato la scorsa estate dalla Juventus non sta trovando grande spazio in giallorosso e anche l'approdo in panchina di Claudio Ranieri non ha cambiato la situazione. Diversi club sono stati accostati a Soulé, tra cui anche il Milan nei discorsi per la possibile permanenza di Alexis Saelemaekers nella Capitale, ma nulla si è evoluto.

La sua situazione tuttavia resta da monitorare e nelle ultime ore sono arrivate nuove indiscrezioni a riguardo.- Secondo quanto riferito da Relevo infatti, nelle ultime ore il- Le strade di Roma e Galatasaray tornano dunque ad avvicinarsi. Già negli scorsi mesi infatti il club di Istanbul aveva tentato di assicurarsi un altro giocatore giallorosso,, ma l'operazione non è andata a buon fine e così la Joya è rimasta in giallorosso. Ora un nuovo tentativo per un altro argentino, Soulé.

- Nelle scorse settimane, prima della partita con il Genoa, Ranieri aveva virtualmente tolto Soulé dal mercato: "Io credo molto in lui, sono convinto che sia un giocatore del futuro della Roma. Sta migliorando sotto l’aspetto pratico e sicuramente resta qui con noi. Avrà le sue opportunità per far vedere che sta migliorando".- Eppure Soulé continua a non trovare grande spazio a Roma: 19 presenze complessive (12 in Serie A, 6 in Europa League e 1 in Coppa Italia) con un gol in campionato contro il Verona, ma con un impiego complessivo inferiore ai 900 minuti.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- La scorsa estate la Roma ha acquistato Soulé dalla Roma perpagabili in quattro anni, con bonus fino a un massimo di altriL'argentino ha firmato un contratto con i giallorossi fino al 30 giugno 2029 con ingaggio da