Roma, ufficiale l'arrivo di Gollini: i dettagli dell'affare con l'Atalanta

L'addio diera già ufficiale da qualche giorno ma oggi, al rientro dalla disastrosa sconfitta per 1-0 subita contro l'Az Alkmaar in Europa League,ha di nuovo completato il proprio organico dei portieri. Arrivato ieri nella capitale,è oggi diventato ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso.L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Pierluigi Gollini dall’Atalanta. Classe 1995, il portiere ha collezionato 139 presenze in Serie A vestendo le maglie di Hellas Verona, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Genoa. In giallorosso indosserà il numero 95. Benvenuto a Roma, Pierluigi!

Il portiere era in prestito alda inizio stagione, ma era rimasto di proprietàe stava vivendo un dualismo con Leali che gli aveva di fatto tolto il posto. Il club bergamasco ha risolto il prestito con i rossoblu e