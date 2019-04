Domani ci sarà la certezza visto che si sottoporrà agli esami strumentali, ma la diagnosi pare sempre la stessa: lesione al flessore destro. Per Karsdorp si tratta dell'ennesimo stop, per la Roma sarebbe il 44° infortunio muscolare della rosa. Con l'Udinese out anche Santon (fuori un mese) Ranieri spera nel recupero di Florenzi o sarà costretto a schierare la difesa a 3.