Roma, spunta Beste per la fascia

32 minuti fa



L'obiettivo Chiesa è sempre più lontano. Il piano economico dell'affare, infatti, non rientra nei parametri della Roma e difficilmente a questo punto il futuro dell'azzurro sarà a Trigoria. Secondo alcuni media tedeschi, invece, un profilo che stuzzica è quello di Niklas Beste, esterno offensivo dell'Heidenheim, che piace a diversi club in Europa e ha messo a segno 8 gol e 13 assist. La sua valutazione è di circa 10 milioni di euro e, dato che ha il contratto in scadenza nel 2025, senza rinnovo potrebbe partire in estate.