Roma, stretta finale per il nuovo allenatore: Montella in pole

Sono passate più di 48 ore dall’esonero di Ivan Juric e lanon ha ancora trovato il nuovo allenatore. La ripresa degli allenamenti è fissata a giovedì e senza una fumata bianca potrebbe dirigere la sessione il tecnico della Primavera Falsini. Ma l’obiettivo è annunciare il nuovo allenatore entro quel giorno.e Ryan si trovano a Londra e dalla città inglese stanno progettando il futuro della. Ecco tutti i possibili nomi:– Dan Friedkin vorrebbe un allenatore straniero e sono stati effettuati dei sondaggi per Ten Hag,e Terzic. L’ex Borussia Dortmund si trova in Germania ma non risultano incontri tra le parti. Il primo, invece, è stato da poco esonerato dal Manchester United prendendo una buonuscita da 19 milioni di euro. Icontinuano a fare affidamento anche ad un’agenzia (CAA Base) che ha proposto anche Lampard ma dal club è arrivato un ‘no’. Lontana la pista Paulo Sousa così come Rudi Garcia. Occhio ad un possibile mister X in stile Mourinho.

– Non ci sono solamente nomi stranieri del taccuino deima anche allenatori italiani. Vincenzo Montella è stato contattato dai giallorossi, ma per lasciare la Turchia serve il pagamento di una clausola che equivale a 6 mesi di ingaggio dell’allenatore. Nel frattempo, il presidente della Federcalcio turca ha escluso un suo possibile trasferimento: “Non esiste”. Robertonon è una soluzione da scartare. Si è proposto dopo la debacle di Firenze ma i Friedkin stanno ragionando sui costi. L’ex allenatore della Nazionale ha chiesto un ingaggio di oltre 6 milioni di euro., ad oggi, è una semplice suggestione, mentre il ritorno di De Rossi non è in programma. Nessun contatto con Sarri.