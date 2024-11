Quando la Roma ha rischiato di scendere in Serie B

AFP via Getty Images

Lasta vivendo una situazione di caos totale. Dall'esonero di De Rossi in poi i giallorossi non sono più riusciti a dare una sterzata alla stagione, l'arrivo di Juric non ha dato quella scossa che la società si aspettava e così anche l'allenatore croato è stato allontanato dalla panchina giallorossa.- Erano vent'anni che a Roma, sponda giallorossa, non si viveva un avvio di stagione così difficile: l'ultima volta nella stagione 2004-05, quella dei cinque allenatori e conclusa con il brivido. Dopo l'addio di Capello in panchina era stato scelto Cesare Prandelli, ma l'allenatore ha dovuto lasciare l'incarico prima dell'inizio del campionato per motivi personali; così uno dietro l'altro arrivarono l'ex bandiera; la stagione fu chiusa daallenatore per le ultime giornate.

- La Roma chiude la stagione all'ottavo posto e con la qualificazione alla Coppa Uefa successiva grazie al raggiungimento della finale di Coppa Italia, poi persa con l'Inter. Ma. L'ottavo posto arrivò grazie a una classifica cortissima e al pareggio contro il Chievo nell'ultima giornata.