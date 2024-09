Roma, grave infortunio alla caviglia per Saelemaekers: sarà operato, fuori due mesi

Ladovrà fare a meno diper circaL’infortunio dell’estero belga è più grave del previsto e l’ex Milan si opererà con molta probabilità in. Gli esami svolti questa mattina hanno confermato la. Già nella giornata di ieri l’ex Milan era stato controllato al Campus Bio Medico dopo il duro colpo subito a Genova da Sabelli. Inizialmente sembrava una semplice distorsione, ma il dolore è aumentato col passare delle ore.L’obiettivo è recuperarlo per la trasferta a Napoli del 24. Oggi, inoltre, svolgerà degli esami anche Lorenzo Pellegrini.

– Saelemaekers è stato definito da De Rossie ora la Roma si trova un problema non da poco sulla sinistra. Col cambio modulo e il passaggio alla difesa a tre da quella parte può giocare Angeliño con El Shaarawy prima altrnativa. Da valutare anche il possibile reintegro di Zalewski che per ammissione dello stesso tecnico giallorosso può tornare in gruppo in caso di accordo per il rinnovo del contratto.