Roma, che fatica! De Rossi, perché un Pellegrini deludente e non Soulé?

. I giallorossi sono a secco di vittorie dopo quattro giornate (era successo solamente altre tre volte nella sua storia). Oggi a Marassi è arrivato il pari del Genoa al 95’ dopo che i giallorossi nel primo tempo avevano sbagliato alcuni gol. Sono diversi i casi da analizzare in casa Roma, maLa prima è stata l’ingresso di Lorenzomentre la seconda la decisione di lasciarein panchina per tutto il match.– Il capitano giallorosso è entrato al 62’ al posto di Niccolo Pisilli.aveva saltato la sfida tra Italia e Israele per uned era tornato ad allenarsi in gruppo solamente venerdì. Il suo ingresso in campo non ha dato una mano allaed è finito nell’occhio del ciclone per non aver spazzato via il pallone nel finale. Poi è nato un contrasto con due giocatori del Genoa che però l’arbitro non ha giudicato falloso. Poco dopo è arrivato il cross di Vitinha per la testa di De Winter. Inoltreera fuori dal campo per un piccolo problema e ha lasciato la squadra in 10.

nel match contro il. Il grande colpo del mercato giallorosso dopo aver festeggiato la prima convocazione in nazionale argentina non è stato utilizzato da Daniele De Rossi. Il mister era stato chiaro qualche settimana fa: «», ma al momento solamente contro l’Empoli i due hanno fatto coppia. L’exnon è riuscito ancora a mostrare i guizzi che l’anno scorso avevano fatto innamorare tutti. Contro l’Udinese spera di poter tornare dal 1’ e dare una mano alla Roma che davanti continua a far fatica. Due sole reti nelle prime 4: non succedeva da 33 anni.