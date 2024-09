Roma, infortunio per Saelemaekers: le condizioni, chi al suo posto

22 minuti fa



Cinque minuti. Questo quanto è durato il secondo tempo per Alexis Saelemaekers: il centrocampista della Roma è uscito per infortunio durante la sfida a Marassi con il Genoa. Per l’ex Milan una distorsione alla caviglia dopo un contrasto in mezzo al campo.



L’infortunio per lui pare serio tanto che è dovuto uscire sorretto dallo staff medico dei giallorossi. Nelle prossime ore gli accertamenti necessari per stabilire le sue condizioni. Al suo posto è entrato Hermoso, alla prima con la Roma, con lo spostamento sulla fascia di Angelino.