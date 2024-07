Roma-Tolosa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Si gioca, anzi no, poi l'ultimo dietrofront:si affrontano, ma cambia la location.Si disputa regolarmente l'amichevole tra i giallorossi e i francesi, inizialmente cancellata per il timore di possibili problemi di ordine pubblico e poi riprogrammata con un nuovo scenario: non si giocherà allo stadio Del Conero di Ancona, bensì al centro sportivo di Trigoria.Per la squadra di Daniele De Rossi, che prosegue i lavori di avvicinamento all'inizio della prossima Serie A, si tratta del terzo test amichevole dell'estate, dopo il 6-1 rifilato al Latina e l'1-1 in Slovacchia contro il Kosice grazie alla rete nel finale di Pisilli.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Roma - Tolosa in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Tutte le informazioni su Roma-Tolosa: