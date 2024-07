Soulé alla Roma: affare fatto. I retroscena della trattativa, decisivi Dybala e Paredes

. I giallorossi, dopo giorni di trattative, hanno chiuso l’affare con la. Un tira e molla iniziato il 17 luglio quandoha presentato la prima offerta ai bianconeri. Il ds francese voleva chiudere a 25 milioni, poi ha alzato il tiro.L’argentino alla fine arriva alla corte diper. Proprio il mister ha avuto un ruolo fondamentale nella riuscita della trattativa. Infatti, i due nei giorni scorsi hanno avuto diversi contatti telefonici. DDR stravede per lui e non vede l’ora di iniziare a lavorare con il classe 2001.

Vedendo i numeri della passata stagione è difficile non comprendere la felicità dell’allenatore. Matias è stato il giocatore chee quello che ha creato più chance per i compagni (82).. L’ex Frosinone ama la città e l’anno scorso ha già avuto modo di visitarla molte volte vista la vicinanza con il capoluogo di provincia laziale.consolidando il suo rapporto con gli argentini e iniziando a frequentare i ristoranti tipici. I due giallorossi, ad aprile, erano anche presenti alla festa per il suo compleanno e tra una risata e l’altra avevano chiesto all’esterno di venire alla Roma. Pochi mesi più tardi il ‘sogno’ è diventato realtà. Soulé, quindi, troverà già due amici nello spogliatoio romanista.

Con lui nella Capitale è attesa anche la fidanzata Mila Gros. Influencer e modella che lavora per un’agenzia di moda che ha una sede proprio a Roma. Ieri il calciatore per festeggiare l’anniversario con lei ha pubblicato una foto sotto al Colosseo. Una scelta sicuramente non casuale. Adesso è pronto a legarsi ai colori giallorossi per 5 anni: firmerà un contratto fino al 2029.Inoltre a Trigoria si è anche liberato il 18 (Solbakken ha preso il 20). Un numero che ha indossato a Frosinone e che ha scelto per ricordare la nonna.

Intanto nelle prossime ore è atteso a Fiumicino (o Ciampino) dove troverà un gran numero di romanisti che gli faranno subito capire cosa significa giocare per la Roma.