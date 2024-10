Roma-Torino, Cerci: "Juric ha il freno a mano tirato, dai giocatori mi aspetto una grande risposta"

è una partita molto delicata per il futuro giallorosso.si gioca la panchina dopo la pesante sconfitta in casa della Fiorentina e la gara contro i granata - decima giornata di Serie A - diventa cruciale.In vista della sfida, il doppio exha parlato a Radio Manà Manà Sport e si è soffermato sul momento di difficoltà della Roma: "Quando le cose non vanno bene dirsi le cose in faccia, lo scontro, può essere un segnale. In passato, per esempio, Ventura mi spronava, anche con un confronto duro. In questo momento Juric non è se stesso, mi sembra che abbia un po' il freno a mano tirato".

- "A livello di rosa sì, ma il campo dice altro. La Roma è in grande difficoltà nel gioco, fatica a tirare in porta. I giocatori e Juric devono tirare fuori le proprie qualità e la loro personalità. La Roma ha calciatori importanti che stanno rendendo poco".- "Si può lavorare bene a Trigoria, c'è tutto a disposizione: i giocatori devono guardarsi in faccia e fare di più, tutti si aspettano di più da questa squadra".

- "Un allenatore bravo è quello che mette i calciatori nelle condizioni di rendere al meglio. Con questo calcio uomo a uomo la Roma fa fatica, Juric ha le qualità per fare meglio".- "Spero in una partita con tanti gol, almeno mi diverto. Mi aspetto una grande risposta dai giocatori della Roma, soprattutto in termini di personalità. Il Torino è una squadra ben allenata, messa bene in campo e difficile da affrontare: vedo una gara equilibrata e non facile per la Roma".

- "Io giocherei a 4: un 4-2-3-1 per mettere Dybala più vicino alla punta, vedo un calcio più offensivo".