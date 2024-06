AFP via Getty Images

Roma, torna di moda Cardoso a centrocampo

57 minuti fa



Johnny Cardoso torna in voga in casa Roma. Come riporta diariodesevilla.es, i giallorossi stanno sondando il terreno per il centrocampista statunitense del Betis, tanto da aver già contattato l'entourage del calciatore per capire la fattibilità dell'operazione. Sul classe 2001, cercato già da Pinto nel 2022, ci sarebbero anche PSG e Juventus. Finora però nessuna offerta. Il Betis è pronto ad ascoltare offerte e valuta Cardoso 25-30 milioni, considerando che ha un contratto fino al 2029 e una clausola rescissoria da 80 milioni. Sulle tracce del centrocampista c'è anche il Galatasaray, che si è visto rifiutare un'offerta da 18 milioni più bonus.