Roma tra entrate e uscite: in quota capitan Pellegrini vicino all'addio, per i bookie idea Frattesi

è un romano atipico, non so se si riprenderà". Parole di Claudio, che ha lasciato intendere che il capitano della- finito al centro delle polemiche in questo travagliato inizio di stagione - potrebbe presto cambiare aria. Secondo gli esperti, il passo d'addio potrebbe concretizzarsi anche durante questa sessione invernale di calciomercato: paga infatti 2,25 il cambio maglia. Altro calciatore che potrebbe essere ceduto è Matias: voluto fortemente in estate da De Rossi, l'esterno argentino fin qui è stato poco impiegato (complice la permanenza di Dybala) e ha deluso le aspettative: una sua cessione a gennaio è in lavagna a 3. Sembra essere vicino all'addio anche Bryan Cristante, dal 2018 in giallorosso, dato partente a 4.

Non solo cessioni. Urgono rinforzi per la squadra di Ranieri, attualmente decima in classifica e distante ben 12 punti dalla Juventus sesta. Tra le voci che si susseguono nelle ultime ore, c'è quella che porterebbe a un gradito ritorno: Davide Frattesi. Il 25enne centrocampista dell'Inter, sempre più fuori dal progetto nerazzurro, è visto ina gennaio a quota 5. Tra gli altri giocatori, il nome più caldo è quello di Beto: l'arrivo in giallorosso del 29enne attaccante dell'Everton - che conosce la Serie A per aver giocato con la maglia dell'Udinese dal 2021 al 2023 - è in lavagna sempre a 5. Si sale a 9, invece, per due calciatori: Jeremie Boga, 28enne attaccante del Nizza che ha raggiunto la sua consacrazione in Italia con le maglie di Sassuolo e Atalanta e Endrick, giovane centrocampista del Real Madrid che nella prima parte di stagione con la maglia dei Blancos ha collezionato solo 8 presenze.