Roma tra Hermoso e Hummels, con Smalling richiesto in Arabia Saudita: le ultime

La Roma è ancora alla ricerca di un rinforzo in difesa. L'austriaco Kevin Danso non ha ottenuto l'idoneità sportiva alle visite mediche ed è tornato al Lens, poi il club giallorosso ha deciso di non prendere il portoghese Tiago Djalo, rimasto alla Juventus.



Ora il direttore sportivo Ghisolfi è sulle tracce di due calciatori liberi sul mercato degli svincolati: il tedesco Mats Hummels (classe 1988 ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco, cercato anche dalla Real Sociedad) e lo spagnolo Mario Hermoso (classe 1995).



Su quest'ultimo ci sono anche i turchi del Galatasaray e alcuni club dell'Arabia Saudita. Dove potrebbe andare Chris Smalling. L'inglese (classe 1989 ex Manchester United) sta valutando un paio di offerte: per accettarle ha tempo fino a lunedì 2 settembre, quando il mercato chiuderà anche in Arabia Saudita. Invece per consegnare alla Uefa la lista per l'Europa League la Roma ha tempo fino a mezzanotte di martedì 3 settembre.