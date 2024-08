Roma, salta l’affare Djalò: per la difesa occhi su Hummels e Hermoso

Il caos intorno a Danso ha creato un problema nel pacchetto arretrato giallorosso. L’austriaco ieri non ha ottenuto l’idoneità sportiva e il suo acquisto è saltato. Il centrale ha anche attaccato i giallorossi: “Sono deluso e sconvolto dagli eventi degli ultimi giorni e dal mancato trasferimento alla Roma. Soprattutto, sono molto sorpreso dalla presunta ragione per cui il trasferimento è fallito. Sia i medici dell'Austria (ÖFB) che il dipartimento medico del Lens mi hanno monitorato da vicino e mi hanno visitato regolarmente negli ultimi anni”. Ora la Roma deve correre ai ripari ma il tempo stringe e servirà andare sul mercato degli svincolati.

DJALÒ - È saltata la trattativa che avrebbe portato il portoghese alla Roma. Djalò era arrivato questa mattina nella Capitale ma i giallorossi hanno tenuto il calciatore in stand-by. Inoltre le condizioni fisiche del calciatore non avevano convinto la Roma che aveva chiesto un supplemento di visite mediche. Il giocatore era tornato in serata nell’hotel dell’Eur e aveva dichiarato: “Parlerò dopo”. Non vestirà la maglia giallorossa e tornerà a Torino.



BADÉ - Il francese del Siviglia era uno degli obiettivi principali post Danso. La Roma è arrivata ad offrire circa 22 milioni di euro, ma il Siviglia ne chiedeva 25. Le parti non hanno trovato un accordo a poche ore dalla fine del mercato e Daniele De Rossi non abbraccerà Badé.

- Ora il tedesco è il favorito per la difesa giallorossa. L’ex Borussia Dortmund è svincolato e quindi potrà essere tesserato anche nelle prossime ore. Domani la Roma proverà a chiudere l’affare. Hummels era stato già vicino ai giallorossi a luglio. Occhi anche su Mario Hermoso. Anche lui è attualmente svincolato e potrebbe arrivare a parametro zero. Saranno ore caldissime.