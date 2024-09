Getty Images

Roma, tutti gli stipendi 2024/25: comanda Dybala, Ndicka più di Hermoso e Dovbyk, 1 milione per Saelemaekers

Redazione CM

28 minuti fa



Stipendi Roma 2024 2025 – L’obiettivo dichiarato è qualificarsi per la prossima Champions League, cercando di migliorare il percorso europeo degli anni passati. In un’annata che ha visto la conferma di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, la formazione capitolina proverà a tornare nella manifestazione più importante nel Continente per club.



Ecco, dunque, nella nostra gallery, i salari annui, lordi e le relative scadenze di contratto della rosa di proprietà della famiglia Friedkin (il lordo tra parentesi e in maiuscolo chi gode degli sgravi del Decreto Crescita).