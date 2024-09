Ucraina, infortunio per Dovbyk: problema fisico, torna a Roma

Getty Images

. Dal ritiro della Nazionale Ucraina, infatti, è appena giunta una pessima notizia: Daniele De Rossi, rimasto a Trigoria per lavorare con un gruppo di giocatori a disposizione, dovrà rinunciare adL'attaccante ucraino, prelevato per 30 milioni di euro più bonus dal Girona, ha subito un infortunio e salterà i propri impegni per le prossime due partite del Girone 1 della Lega B di Nations League, previsti per questo sabato (contro l'Albania) e per martedì prossimo contro la Repubblica Ceca. Il classe '97, dunque, non sarà a disposizione del commissario tecnico Rebrov.

Il centravanti ucraino non è stato a disposizione per la seduta d'allenamento dell'Ucraina, non riuscendo a lavorare con il resto del gruppo. Seguiranno aggiornamenti per capire quando l'ex Dnipro sarà sottoposto ai canonici esami strumentali di rito per comprendere l'entità del problema fisico."L'attaccante Artem Dovbyk non potrà giocare con la Nazionale ucraina nelle partite di Nations League del settembre 2024/2025 contro l'Albania (7 settembre) e la Repubblica Ceca (10 settembre). L'infortunio, che l'attaccante si è procurato mentre giocava con la Roma, non gli ha permesso di lavorare pienamente con il gruppo. Un ulteriore esame a Praga ha confermato che ci vorrà più tempo per recuperare completamente dall'infortunio. Pertanto, è stato deciso che Dovbyk tornerà nella sede del club, dove continuerà a lavorare sotto la supervisione dei medici locali".