Roma, tutti i nomi per il nuovo CEO: ci sono anche Boban e Boniek

lasciano una voragine nella dirigenza della Roma, un vuoto che la proprietà della società giallorossa dovrà affrettarsi a colmare., assenti oggi all’Olimpico doveha battuto per 3-0 l'Udinese, dovrebbero per il momento affidare l’ordinaria amministrazione al segretario generale Maurizio Lombardo, in attesa di individuare la figura adatta a prendere il posto della manager greca.Secondo quanto riporta Gazzetta.it, i nomi che cominciano a circolare sono quelli dell’ex a.d., attuale presidente della Lega di Basket ed ex dirigente storico del Milan, e di, ex dirigente giallorosso ai tempi della presidenza Sensi. Altri due profili al vaglio, sempre secondo Gazzetta.it, sono quelli di, ex giocatore della Roma e attuale vicepresidente della Uefa, e di, ex giocatore e dirigente del Milan, entrambi potenziali scelte di alto profilo internazionale.

I Friedkin dovrebbero rientrare a Trigoria all’inizio della prossima settimana. E sul tavolo ci sarà anche il futuro del d.s. Florent Ghisolfi (che non è stato mai presentato ufficialmente finora), una figura molto vicina alla Souloukou.