Roma, ufficiale Hermoso: stipendio, cifre e ruolo del colpo per De Rossi

Dopo giorni turbolenti per la difesa giallorossa,. Sfumati via Danso e Djalò il ds giallorosso è dovuto correre ai ripari nel mercato degli svincolati. L’ex Atletico Madrid che in estate era molto vicino al Napoli ha preferito la Roma al Galatasaray. I turchi avevano messo sul piatto un ingaggio importante da 4,5 milioni di euro a stagione, mentre i giallorossi si sono fermati a. La voglia di giocare in Serie A ha permesso il sorpasso alla squadra di Istanbul, con il difensore che poco dopo le 14.30 di domenica è sbarcato nella Capitale all'aeroporto di Fiumicino. Un colpo importante perche ha bisogno di un centrale e lo aveva di fatti ufficializzato nel post gara dello Stadium dopo lo 0-0 con laReduce da un'ottima stagione con l', il centrale sarà uno degli alfieri della difesa giallorossa: grazie al suo innesto,ha un'altra arma nel caso dovesse passare alla. L'ex Colchonero può giocare sia al centro che a sinistra, così come può ben figurare anche sul centrosinistra di un reparto schierato a 4. Con Hermoso insomma la Roma si porta in casa un titolare fatto e finito, un giocatore d'esperienza e pronto all'uso.– Il mercato della Roma potrebbe non essere finito.. Al suo posto si cerca il colpo Hummels che però diventa sempre più ostico ora dopo ora.