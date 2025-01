Roma, ufficiale: Hermoso va al Bayer Leverkusen, dettagli e formula

Getty Images

Nuovo arrivo in casa. Mariolascia lae si accasa inal club allenato da. Nelle ultime ore tutto era stato ormai definito per l’affare che nella mattinata del 31 gennaio è diventatoIl difensore si trasferisce ine con. Lo spagnolo era arrivato solo poco più di quattro mesi fa a Roma e in giallorosso ha messo assiemeCon l’arrivo disulla panchina capitolina, l’ex Atletico Madrid è scalato indietro nelle gerarchie e ha quindi manifestato l’intenzione di andarsene. Il 29enne difensore spagnolo era arrivato a parametro zero nei primi giorni di settembre.

“L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen per la cessione a titolo temporaneo di Mario Hermoso. Arrivato nella Capitale nel 2024, il difensore spagnolo ha collezionato 13 presenze e 1 gol in giallorosso. Il Club augura a Mario le migliori fortune per la nuova avventura in Bundesliga”.