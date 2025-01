Roma, ufficiale la cessione di Ryan: cifre, plusvalenza e comunicato

Getty Images

Lamuove il suo mercato e dopo giorni di trattative ha chiuso ufficialmente lain Francia. Il secondo portiere australiano era arrivato a parametro zero in estate e ha giocato in stagione una sola partita, in Coppa Italia nel corso dell'ottavo di finale contro la Sampdoria.L'affare, dopo giorni di stand by dovute all'incertezza sull'integrità fisica del portiere australiano classe 1992, è stato perfezionato a titolo definitivo con la Roma che dovrebbe incassare poco meno di un milione di euro dal Lens risparmiando anche i 500 mila euro netti (740mila euro lordi) del suo ingaggio annuale. Essendo arrivato in estate a parametro zero, tutta la cifra incassata sarà considerata come plusvalenza a bilancio.

L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Lens per la cessione a titolo definitivo di Mathew Ryan. Arrivato nella Capitale nel 2024, il portiere australiano ha debuttato in giallorosso nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Il Club augura a Mathew le migliori fortune per questa nuova avventura in Ligue 1".Ora la Roma è libera di affondare il colpo per, portiere quest'anno sotto contratto con il Genoa ma in prestito dall'Atalanta. L'operazione sarà a titolo definitivo per una cifra complessiva da un milione di euro bonus inclusi.