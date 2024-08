Roma scatenata sul mercato: Koné e Djalò, Hummels e Badé. Chi può arrivare, chi gli lascia il posto

Nell'ultimo giorno di calciomercato,Scottata dall'aver ottenuto solo un punto nelle prime due uscite di Serie A, i giallorossi stanno imbastendo gli ultimi colpi di una sessione che ha già regalato a6 acquisti:Serviva dunque un'accelerata e sta arrivando proprio sul rettilineo finale.- Erano due sostanzialmente i reparti da rinforzare: la difesa e il centrocampo. Per quanto riguarda il primo, il profilo scelto era stato quello di, centrale austriaco prelevato dal Lens in prestito con obbligo di riscatto a 22 milioni più 3 di bonus, con un contratto di 5 anni a 1,5 milioni annui. Quando l'operazione era ormai chiusa e lo stesso giocatore era atterrato a Roma, ecco l'intoppo. Danso infatti non ha superato le visite mediche ed è tornato al Lens, non perdendo occasione perper quanto accaduto. Il club si è fatto trovare subito pronto e ha virato su, da tempo in uscita dalla Juve. Anche lui è arrivato in città ma l'affare - chiuso a un milione di euro per il prestito e 9 per il diritto di riscatto - è stato messo in naftalina: De Rossi infatti non sarebbe convinto al 100% del suo profilo e la stessa società vorrebbe valutare al meglio le sue condizioni, dopo un infortunio al crociato che lo ha tenuto a lungo ai box. Potrebbe però arrivare comunque alla Roma, non come quarto difensore ma come quinto. Se la Roma infatti dovesse trovare l'accordo con, allora potrebbero arrivare entrambi. Serve un giocatore dal sicuro rendimento, un top del ruolo. Due i profili principali sondati: lo svincolatodel Siviglia, mentre resta sullo sfondoin rotta col Psg.

- Porte girevoli anche in mezzo al campo. Se la lacuna sull'esterno sinistro è stata colmata col prestito di Saelemaekers , per quella in mezzo al campo è servito un esborso considerevole sul mercato. In giallorosso sta per arrivare Koné , pagato 20 milioni più bonus al Borussia Monchengladbach e a cui è stato offerto un contratto di 5 anni a 3 milioni a stagione. Gli fa postola cui cessione alla Fiorentina è stata ormai definita: andrà in Toscana in prestito che diventa obbligo a 10,5 milioni se registra più del 60% di presenze.